Ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа в Ленинградской области

Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Ленинградской области. Он оперся на москитную сетку и нечаянно сдвинул ее. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас он в порядке. СК назначил проверку произошедшего. После нее будет принято процессуальное решение. Не исключено, что это произошло по вине родителей.