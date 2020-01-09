Ребенок оказался в реанимации после падения из окна в Севастополе

«К сожалению, один несчастный случай [произошел за выходные] — падение ребенка из окна. Ему 1 год и 8 месяцев. Сейчас проводится проверка. [Ребенок] находится в реанимации», — сообщил на аппаратном совещании в правительстве города вице-губернатор Александр Кулагин.

Сообщается, что в 2019 году в Севастополе возбудили два уголовных дела из-за падения детей из окон. Оба эти случая были смертельными.