09 января 2020, 16:30
Ребенок оказался в реанимации после падения из окна в Севастополе
Новогодние праздники в Севастополе омрачило падение из окна ребенка в возрасте одного года и восьми месяцев. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
«К сожалению, один несчастный случай [произошел за выходные] — падение ребенка из окна. Ему 1 год и 8 месяцев. Сейчас проводится проверка. [Ребенок] находится в реанимации», — сообщил на аппаратном совещании в правительстве города вице-губернатор Александр Кулагин.
Сообщается, что в 2019 году в Севастополе возбудили два уголовных дела из-за падения детей из окон. Оба эти случая были смертельными.