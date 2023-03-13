Происшествия 13 марта 2023, 14:22 Ребенок обварился кипятком на севере Петербурга Источник «360»: облитого кипятком 10-месячного ребенка госпитализировали в Петербурге РИА «Новости»

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Ожоги второй и третьей степени получил 10-месячный ребенок в доме на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник «360» в правоохранительных службах города, на младенца упал чайник с кипятком.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что ребенок передвигался по квартире на ходунках. Потеряв равновесие, он схватился за скатерть стола, где стоял горячий чайник.

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Родители, которые не уследили за ребенком, срочно вызвали скорую. Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу № 1. Врачи диагностировали ему ожоги лица, правого плеча, грудной клетки, живота и ног. Ребенок остается в тяжелом состоянии.

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