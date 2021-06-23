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    23 июня 2021, 21:52

    Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна в Ленобласти

    Дарья Морозова

    Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК.

    Ребенок облокотился на сетку от комаров, в результате чего та выпала из рамы, а мальчик полетел вниз. Он получил травмы, скорая отвезла его в больницу.

    Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

    Ранее мальчик пяти лет выпал из окна третьего этажа в Тарко-Сале (ЯНАО).