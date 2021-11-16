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    16 ноября 2021, 20:43

    Ребенок насмерть попал под машину в Перми

    Полиция: машина насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе в Перми

    Дарья Морозова

    Пятиклассник попал под машину в Перми. Спасти его не удалось. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

    Школьник переходил дорогу в пешеходной зоне на зеленый сигнал светофора.

    «По предварительной информации, пятиклассник перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.

    Уточняется, что за последние двое суток это уже третья авария на пешеходных переходах.