Ребенок насмерть попал под машину в Перми

Пятиклассник попал под машину в Перми. Спасти его не удалось. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

Школьник переходил дорогу в пешеходной зоне на зеленый сигнал светофора.

«По предварительной информации, пятиклассник перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что за последние двое суток это уже третья авария на пешеходных переходах.