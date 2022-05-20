Ребенок нашел гранату в детском саду в Воронеже

В одном из детских садов в Воронеже во время прогулки пятилетняя девочка нашла в земле гранату. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ребенок откопал предмет из земли, после чего показал его воспитателям. Позже полицейские подтвердили, что это боевая граната времен Великой Отечественной войны, написала «Свободная пресса».

Родительский коллектив детского сада собирается обратиться в прокуратуру по данному инциденту, несмотря на то, что боеприпас был не взрывоопасен.