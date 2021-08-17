Ребенок напоролся глазом на стальной прут в Оренбургской области

Раненого семилетнего мальчика привезли в одно из местных медицинских учреждений Александровского района Оренбургской области. Ребенок получил травму глаза, упав на арматуру. Об этом информирует 56orb.ru.

В больницу школьника доставили его родители. У мальчика сильно пострадал левый глаз. Есть опасения, что несовершеннолетний лишится зрения.

По версии следствия, во время игры на улице ребенок упал на торчащий из земли металлический прут.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.