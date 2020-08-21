Ребенок напился средства для прочистки труб в Подмосковье

Двухлетний мальчик попал в больницу после того, как выпил средство для прочистки труб «Шуманит». У него химический ожог рта, глотки и пищевода. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Медики из детской больницы в Москве сообщили в полицию, что днем 20 августа к ним из Балашихи поступил двухлетний мальчик с подозрением на отравление щелочью и ожогами рта, глотки и пищевода.

Как рассказала его мать, он сам взял бутылку с «Шуманитом» и выпил из нее. Инцидент произошел в 11:00. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку всех обстоятельств, при которых пострадал ребенок. О состоянии мальчика информации нет.