Происшествия 18 ноября 2022, 15:38 Ребенок надышался дыма из-за пожара в Тюмени

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Пожар произошел в Тюмени на улице Домостроителей. Там загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже. В результате пострадал ребенок. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Информацию о случившемся сообщила прохожая, которая заметила мальчика, задыхающегося от дыма. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они вывели из дома восемь человек, а также спасли ребенка 2013 года рождения. По предварительным данным, пострадавший надышался дымом. В тушении задействовали девять человек личного состава и четыре единицы спецтехники.