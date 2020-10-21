Ребенок набросился на водителя такси в Оренбурге

В Оренбурге ребенок набросился на таксиста, после того как его мать отказалась платить за проезд.

Как сообщает 56orb.ru со слов водителя такси, он посадил двух пассажиров — женщину с ребенком, но когда привез по указанному адресу, пассажирка отказалась платить, утверждая, что он приехал «не туда». Водитель решил заблокировать двери и поехал на новый вызов, «чтобы у них не прокатила эта функция бесплатного катания», и они бы заплатили другому водителю такси. Но после того, как машина тронулась с места, сзади, по словам водителя, на него напал ребенок женщины, крича: «Я тебя убью, ты куда нас везешь?!». Пока ребенок орал и визжал, его мать пыталась выбить стекло ногами. После этого, водитель остановил машину и вытащил обоих на улицу.

Как рассказал изданию мужчина, ссора произошла всего из-за 100 рублей. При этом он «закрыл глаза» на то, что у них с собой была кошка с собакой, а от женщины пахло спиртным. А «не тот адрес» был, по его словам, уловкой, чтобы не платить за проезд.