Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки во Владимирской области

ДТП произошло в Коврове Владимирской области. Там водитель иномарки совершил наезд на десятилетнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное ГИБДД.

Ситуация произошла вчера днем, 22 августа. Мужчина за рулем Chevrolet наехал на ребенка, который двигался на велосипеде по встречной обочине. В результате мальчик получил ушибы лица, черепно-мозговую травму и сотрясение головы.