Происшествия 25 августа 2023, 15:19 Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Петербурге

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Авария с участием машины и ребенка произошла днем 24 августа в Центральном районе Петербурга. Об этом написал сайт «Петроград» со ссылкой на правоохранителей.

По предварительной информации, водитель за рулем иномарки сбил 10-летнего ребенка, который передвигался на велосипеде во дворе улицы Кременчугской.

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Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сообщается, что он был без сопровождения взрослых.