07 июня 2023, 17:09
Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Губкинском
ДТП с участием ребенка произошло днем 6 июня во дворе жилого дома в Губкинском. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружное управление ГИБДД.
Автомобиль Kia Rio под управлением 48-летнего водителя не заметил мальчика с велосипедом в жилой зоне и наехал на него. Ребенка с переломами доставили в больницу, сообщило ИА «Север-Пресс».
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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
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