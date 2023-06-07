Происшествия 07 июня 2023, 17:09 Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Губкинском

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ДТП с участием ребенка произошло днем 6 июня во дворе жилого дома в Губкинском. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружное управление ГИБДД.

Автомобиль Kia Rio под управлением 48-летнего водителя не заметил мальчика с велосипедом в жилой зоне и наехал на него. Ребенка с переломами доставили в больницу, сообщило ИА «Север-Пресс».

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.