Происшествия 11 марта 2024, 18:57 Ребенок на тюбинге погиб под колесами авто в Иркутской области

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В поселке Залари шестилетний ребенок катался с горки на тюбинге и попал под колеса машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Мальчик спускался с горки рядом с Первомайской улицей. Он вылетел под колеса автомобиля Lada, за рулем которого сидел пьяный водитель. Мужчина отвез ребенка в больницу, но там мальчик скончался, несмотря на старания врачей. Водителя задержали, у него уже есть судимость за пьяную езду.

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