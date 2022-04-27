Ребенок на самокате получил травмы при столкновении с иномаркой в Сургутском районе

В поселке Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пятилетний мальчик катался на самокате на парковке торгового центра и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. Дошкольник получил травмы.

Как пишет muksun.fm со ссылкой на публикацию Госавтоинспекции региона в социальных сетях, происшествие случилось 26 апреля 2022 года. Ребенок неосторожно перемещался на самокате по парковке и допустил столкновение с иномаркой Hyundai, которой управляла 45-летняя женщина.

Дошкольник в ходе ДТП получил травмы. Подробностями о состоянии его здоровья ГИБДД не располагает.