Ребенок на самокате попал под колеса авто в Новом Уренгое | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Ребенок на самокате попал под колеса авто в Новом Уренгое

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Серьезное ДТП произошло в микрорайоне Мирный Нового Уренгоя (ЯНАО). Там ребенок на самокате попал под колеса автомобиля. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

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Водитель Mitsubishi Outlander сбил девятилетнего мальчика. После ДТП он скрылся с места происшествия. Родители пострадавшего отвели его в больницу. Спустя время сотрудники ГИБДД смогли задержать подозреваемого. Против него составили два административных протокола по факту наезда в жилой зоне и скрытия с места происшествия.

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