Ребенок на мотороллере попал под машину в Сургуте | 360°

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Ребенок на мотороллере попал под машину в Сургуте

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В Сургуте произошла авария, в результате которой пострадал 14-летний ребенок. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

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ДТП случилось при въезде на парковку одного из торговых городских комплексов. 41-летний водитель Opel Astra не уступил дорогу и допустил столкновение с мотороллером Irbis, которым управлял 14-летний мальчик. Молодой человек получил травмы. Его отца привлекли к административной ответственности.

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