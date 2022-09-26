Ребенок на мотороллере попал под машину в Сургуте | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 14:09 Поделиться Telegram

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Viber Ребенок на мотороллере попал под машину в Сургуте

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В Сургуте произошла авария, в результате которой пострадал 14-летний ребенок. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

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ДТП случилось при въезде на парковку одного из торговых городских комплексов. 41-летний водитель Opel Astra не уступил дорогу и допустил столкновение с мотороллером Irbis, которым управлял 14-летний мальчик. Молодой человек получил травмы. Его отца привлекли к административной ответственности.

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