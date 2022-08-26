Восьмилетний мальчик лишился стопы, когда катался с мамой на катере по реке Оке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Издание сообщило, что семья вместе с друзьями отдыхала на пляже. Знакомый предложил покатать ребенка на водных лыжах. У мужчины при себе были жилет и гидрокостюм.

Мальчик во время катания упал в воду и уже собирался стартовать заново, когда в него влетел встречный катер. Винт этого судна отрубил школьнику левую стопу и разорвал бедро.

Его экстренно доставили в больницу, состояние мальчика не уточняется. Водителя катера задержали. По факту случившегося Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».