Ребенок катался на эскалаторе в ТЦ Москвы и проломил голову

Ребенок катался на эскалаторе в торговом центре «Глобал Сити» на Кировоградской улице в Москве и получил серьезные травмы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

ЧП случилось 3 марта. Четырехлетний мальчик остался без присмотра родителей. Он зацепился за движущийся поручень и начал подниматься так на эскалаторе. В первый раз ему не хватило сил, поэтому быстро спрыгнул. Однако в следующий заход ему удалось проехать почти до верха. Юный посетитель ТЦ достиг высоты второго этажа, сорвался и упал на пол.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом в основание, ушиб головного мозга, ушиб легких. Ребенка госпитализировали. Прокуратура организовала проверку.

Судя по записям с камеры видеонаблюдения, прохожие не сдвинулись с места, написал «Царьград».