Ребенок из Железногорска наелся средства для очистки труб и остался здоров

Ребенок в городе Железногорске Красноярского края прокусил упаковку со средством для чистки труб. Мать 10-месячного малыша рассказала «360» о том, что все произошло, когда она ненадолго оставила ребенка без присмотра.

«Я отошла в ванную, чтобы зубы почистить, он буквально через минуту начал кричать. Получилось так, что упаковку в туалете он прокусил. Я его схватила, смотрю — у него на губах порошинки вот этого порошка. Я его начала промывать, подумала, что он обычный порошок попробовал на вкус. А получилось вот это вот», — рассказала женщина.

Ребенку вызвали скорую, после этого его отвезли в больницу, где промыли желудок. На следующий день его отвезли в больницу снова. Сейчас ребенок уже дома, по словам матери, с ним все в порядке.

«У него губы опухли, через сутки у него все это спало, и все по-прежнему, все хорошо», — сообщила она.

В МВД по Железногорску ранее сообщили, что полицейским поступило сообщение о том, что в одной из квартир между родственницами возник конфликт, после чего на место выехала патрульная служба. Стражи порядка обнаружили в квартире бабушку и маленького ребенка, который кричал, на его губах были повреждения. Женщина рассказала, что малыш случайно прокусил упаковку со средством для очистки труб.

Ранее, в феврале, в Красноярске обнаружили девять младенцев, рожденных для продажи.