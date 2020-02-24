Ребенок из Ростовской области умер, вдохнув канцелярский гвоздик для открытки папе

В Новочеркасске мальчик умер, вдохнув канцелярский гвоздик. Он пытался прикрепить на него открытку для своего папы на 23 февраля.

Четырехлетний мальчик из Кривянской слободы в Ростовской области умер из-за неудачной подготовки сюрприза для собственного отца. Он нарисовал в детском саду открытку ко Дню защитника Отечества и 21 февраля попытался прикрепить ее на стену.

Как стало известно изданию DonDay-novocherkassk, мальчик положил в рот канцелярский гвоздик, чтобы ему было удобнее карабкаться на стул. Забравшись на него, ребенок резко вздохнул острый предмет и начал задыхаться.

Родители сначала попытались помочь мальчику собственными силами, но быстро поняли, что ребенку нужна помощь врачей. Пока они искали машину и ехали до больницы, мальчик посинел. Около часа медики пытались реанимировать пациента, но спасти его не удалось, передает ИА NationNews. Мальчик умер в новочеркасской БСМП.

Рентген показал, что гвоздик застрял в бронхах. По словам медиков, спасти ребенка можно было, только оказав помощь в первые секунды.