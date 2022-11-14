Эксклюзив 14 ноября 2022, 16:51 Ребенок из Подмосковья выкинул все вещи из окна. Мать заявила, что он «под препаратами» Жительница Красногорска Алена: ребенок 40 минут выкидывал вещи с 6-го этажа

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Ребенок из ЖК «Большое Путилково» в Красногорске больше получаса выкидывал из окна шестого этажа вещи, которые были в квартире. Пострадали припаркованные автомобили. Местные жители вызвали полицию. Ставшая очевидцем происшествия Алена рассказала «360», что удалось связаться с матерью мальчика, и она утверждает, что ребенок «под препаратами».

«Мы связались с УК и потом вместе позвонили его маме. Она сказала, что ребенок на каких-то препаратах, мол, прошу понять и простить. Но это не значит, что его нужно оставлять одного дома. А если бы он сам в окно сиганул?» — возмутилась Алена.

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Она призналась, что в нее прилетела тарелка, результат — порез на ноге.

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По ее словам, также из окна летели яблоки, суши, роллы, тяжелый вазон с цветами, бутылки, также ребенок пытался выкинуть ковер. У одного из автомобилей оказались повреждены крыло и капот.

«Мы сюда приехали на монтаж, парковались и стали свидетелями. Я пыталась найти, у кого под стеклами есть телефоны, чтобы люди могли забрать машины. Наша машина чуть не пострадала — бутылка прилетела. Кидал около 40 минут», — вспомнила женщина.

По ее словам, мальчик целенаправленно кидался яблоками в проезжавшие автомобили, а потом открыл другое окно и молча стал швырять на пешеходную дорожку «Киндеры», папки, картонные коробки. Разглядеть юного злоумышленника и даже примерно определить его возраст не удалось, поскольку он прятался, пояснила Алена. Она смогла сказать лишь, что он «пухленький, в очках, с челочкой».

В какой-то момент подъехал старый автомобиль BMW, из него вышел мужчина, собрал папки и коробки, а потом «вывели в одежде какого-то мальчика», который с виду был похож на устроившего погром. Его посадили в машину. С тех пор с шестого этажа ничего не летит, балкон закрыт.

На место приезжал участковый с помощником, но на тот момент мальчик уже не швырялся предметами.

По словам Алены, аналогичная история произошла в этом ЖК летом.