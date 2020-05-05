Ребенок из Петербурга напал на отца с ножом, чтобы защитить мать

В Санкт-Петербурге восьмилетний ребенок напал на своего отца с ножом. Мальчик защищал свою маму — он испугался, что пьяный мужчина может ее убить.

Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Скандал в одной из квартир в доме на проспекте Ветеранов произошел 4 мая. Около семи утра в полицию поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пьяный 44-летний мужчина начал угрожать своей 40-летней супруге, 19-летнему пасынку и восьмилетнему сыну. В какой-то момент он начал избивать жену. Тогда младший ребенок решил, что его маму убивают, и бросился ей на помощь.

Мальчик схватил нож и ранил отца в спину. Отца-скандалиста осмотрели медики, его состояние оценивают как удовлетворительное. После этого против него составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Теперь семью поставили на учет — до этого она не была под наблюдением правоохранителей и органов опеки.

Кроме того, полицейские возбудили против пьяного главы семейства два уголовных дела по статье «Угроза убийством». Заявления подали его жена и пасынок. Чтобы изолировать детей и супругу от мужчины, правоохранители задержали последнего.