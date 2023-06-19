Происшествия 19 июня 2023, 15:40 Ребенок из Новосибирска попал в больницу после катания на картинге

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Мальчик из Новосибирска получил травмы во время катания на картинге. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на слова матери пострадавшего в социальных сетях.

Как рассказала женщина, ее сын врезался в ограждение. По ее словам, ДТП произошло из-за неисправности педали газа. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом грудины и ушиб мягких тканей.

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Также мать мальчика сообщила, что ее сыну не выдали защитный костюм перед катанием. После случившегося женщина обратилась в полицию.