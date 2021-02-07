Ребенок из московской семьи оказался в больнице с побоями

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением малолетней девочке телесных повреждений на северо-востоке столицы. Мать несовершеннолетней подозревают в неисполнении родительских обязанностей.

«По предварительной информации, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью малолетней девочки 2008 года рождения, 6 февраля 2021 года в квартире на улице Руставели причинил ребенку телесные повреждения. В результате девочка доставлена в медицинское учреждение», — об этом агентство «Москва» написало со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства столицы.

В ходе проведения проверки планируется установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку действий уполномоченных органов, выявить, благополучна ли была семья, и заключить, выполняла ли мать свои обязанности по воспитанию ребенка.

Как дополнили в пресс-службе, по предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете, поскольку мать ребенка ранее привлекалась к административной ответственности. Ей предъявляли претензии за неисполнение материнских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. «По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заключили в ведомстве.