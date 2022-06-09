Трехлетний ребенок заработал химический ожог. В результате выборгская городская прокуратура организовала проверку случившегося. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ситуация произошла в поселке Красносельское Ленинградской области. Ребенок сел на бутылку с муравьиной кислотой, которую его отец оставил без присмотра. В результате под весом мальчика канистра лопнула, а жидкость обожгла 35% его тела. На данный момент с ребенком работают врачи. Они оценивают его состояние как тяжелое.