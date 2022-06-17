Ребенок из Кузбасса погиб в пожаре по вине его пьяной матери

Четырехлетний ребенок из Кузбасса погиб в пожаре, который произошел по вине его пьяной матери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Ситуация произошла в Крапивинском районе Кемеровской области в январе 2022 года. Женщина на протяжении нескольких дней распивала алкоголь. Из-за этого она перестала контролировать своих дочку и сына. Мальчик заигрался с зажигалкой и устроил пожар. Соседи успели спасти мать детей и ее дочку, однако мальчик погиб в пожаре.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Однако женщину приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 5% заработка в счет государства и испытательным сроком в два года.