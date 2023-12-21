Происшествия 21 декабря 2023, 18:20 Ребенок-инвалид получил травмы, провалившись сквозь пол в ДК Тобольска Ребенок с инвалидностью провалился сквозь пол во время утренника в Тобольске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ребенок с инвалидностью провалился сквозь пол технического помещения во время новогоднего утренника в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщила директора департамента культуры и туризма Тобольска Анастасия Ионина, ее комментарий опубликовал городской Центр искусств и культуры на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Иониной, 21 декабря в малом зале ДК «Синтез» проходил утренник для детей-инвалидов. Один ребенок сам вышел из помещения и, оставшись без присмотра, забрался на третий этаж дома культуры. Там находится техническое помещение, разделяющее кровлю здания и технический потолок малого зала, пояснила директора департамента культуры и туризма Тобольска.

Реклама

«Ребенок наступил на одну из [потолочных] плиток и выпал в помещение малого зала», — уточнила Ионина.

Она добавила, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили сайту 72.ru, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.