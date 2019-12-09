Ребенок-инвалид неделю провел взаперти с мертвой матерью и умер

В Удмуртии подросток с инвалидностью неделю провел в запертой квартире вместе с умершей матерью и умер. Тела погибших обнаружили случайно. Соседи ничего подозрительного не заметили.

Семья жила в небольшом городке Можга. Первой от болезни в конце ноября умерла женщина, сообщил «Царьград». У нее остался 13-летний сын, страдающий ДЦП и эпилепсией.

Мальчик был практически лишен возможности передвигаться самостоятельно. Он пытался позвать на помощь, однако жившие в соседних квартирах люди не обратили внимание на шум. По их словам, ребенок нередко вел себя громко.

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Предположительно, подростку удалось заехать на коляске в кухню. Он открыл кран, чтобы попить воды, воду закрыть не смог, а сам упал. Спустя какое-то время вода не только залила кухню, но и затопила подвал. Но этот факт тоже остался незамеченным.

Тело подростка обнаружили в ледяной воде — обездвиженный, он в итоге скончался от переохлаждения.

Нашли умерших мать и сына благодаря учителям. Они пришли к семье в назначенный день для занятий с ребенком. Когда дверь педагогам не открыли, они вызывали полицейских. Те выбили дверь и попали в квартиру.

Сейчас в правоохранительных органах выясняют обстоятельства произошедшего.