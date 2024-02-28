Происшествия 28 февраля 2024, 15:33 Ребенок, играя с зажигалкой, случайно устроил пожар в квартире в Петербурге

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В Петербурге пожарные спасли девятилетнего ребенка, который поджег квартиру, играя с зажигалкой. Случай произошел накануне на проспекте Ленина в Красном Селе, написал сайт «МК в Питере».

По словам ребенка, он увидел, как загорелся шкаф, а затем и входная дверь. Он решил выйти на балкон и попросить знакомых позвонить его маме.

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По предварительной информации, мальчик поджег нитку на игрушке, а когда она вспыхнула, он испугался и бросил в шкаф. В МЧС сообщили, что квартира выгорела полностью. Мальчик получил ожоги.