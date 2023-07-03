Происшествия 03 июля 2023, 18:03 Ребенок и восемь взрослых отравились мясом медведя в Забайкалье Власти Забайкалья сообщили о девяти отравившихся мясом медведя в селе Куанда РИА «Новости»

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Массовое отравление произошло в забайкальском селе Куанда после того, как местные жители съели мясо убитого медведя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства края.

Среди пострадавших — восемь взрослых и один ребенок. Все они обратились за медицинской помощью после употребления в пищу мяса дикого животного.

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Медики во время сбора анамнеза выяснили, что пострадавшие ели медвежатину. Для постановки окончательного диагноза и назначения лечения четырех пострадавших доставят в больницу Читы.

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края забрала оставшиеся образцы мяса для исследования в ветеринарной лаборатории. Руководитель ведомства Андрей Лим подчеркнул, что власти держат ситуацию на контроле и по поручению главы региона примут меры, чтобы число пострадавших не увеличилось.