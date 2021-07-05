Ребенок и спасавшие его взрослые утонули в море в Анапе

Двое взрослых и ребенок погибли во время купания в море на диком пляже в Анапе. Еще три человека, по предварительным данным, пропали без вести. Сейчас идут их поиски.

Гибель трех человек подтвердили в прокуратуре региона. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, сообщил ТАСС.

По данным источника агентства, 13-летний подросток решил искупаться в шторм на необорудованном пляже Ибица в селе Витязево. Когда мальчика начало уносить от берега, ему на помощь бросились отец и его приятель. Но они тоже не смогли справиться с течением.

Источник добавил, что тонущим попытались помочь еще трое мужчин. Они пропали без вести, их продолжают искать.

В конце июня российский турист погиб во время купания в Адриатическом море на побережье Черногории. По предварительной информации, во время отдыха в поселке Свети-Стефан у него случился инфаркт. Прибывшие медики попытались реанимировать мужчину, но безрезультатно.