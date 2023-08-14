Происшествия 14 августа 2023, 21:20 Ребенок и пять взрослых получили ранения при обстреле ВСУ территории ДНР Врио главы ДНР Пушилин сообщил о раненном ребенке после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили дальнобойные ракеты по поселку Юрьевка на юге Донецкой Народной Республики. Ранения получил шестилетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно-исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Он добавил, что в течении дня украинские боевики выпустили 96 снарядов по Горловке и Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Для ударов они использовали кассетные боеприпасы, ствольную артиллерию и ракеты дальнего действия.

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Ранения различной степени тяжести получили пять жителей столицы. Повреждения получили пять жилых домов, линия электропередач и трансформаторная подстанция, обслуживающая оба города.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что в поселке Юрьевка ранения получил шестилетний мальчик, в Петровском районе Донецка на улице. Октябрьской ранены женщины 1952,1961 и 1963 годов рождения, а также мужчина 1959 года рождения. В Куйбышевском районе пострадал мужчина 1944 года рождения. Также стало известно еще об одной раненой горожанке в Петровском районе.

Также украинские снаряды попали в два частных и один многоквартирные дома. После повреждения подстанции без света остались 7200 жителей Донецка. Также частично обесточен горловский поселок Гольмовский.