Ребенок и мужчина получили травмы в ДТП в Оренбурге

В Оренбурге в результате столкновения Nissan Qashqai и Volkswagen Polo травмы получили мужчина и семилетний ребенок. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Степана Разина. По предварительным данным, Nissan под управлением 32-летнего водителя при повороте не уступил дорогу встречному Volkswagen. В результате пострадали водитель второй иномарки и его семилетний пассажир. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.