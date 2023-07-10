Происшествия 10 июля 2023, 02:50 Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Адыгее МВД: авария унесла жизни ребенка и двух взрослых в Адыгее Telegram

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Три человека стали жертвами столкновения двух легковых автомобилей. ДТП произошло в Шовгеновском районе Республики Адыгея, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД России.

Правоохранители получили сообщение о ДТП в 23:00. Столкновение зафиксировали на участке автодороги недалеко от поселка Зарево Шовгеновского района.

«По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, в том числе двое взрослых и один ребенок», — уточнили в пресс-службе.

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Личности погибших сейчас устанавливаются. Информация о количестве людей, находившихся в транспортных средствах на момент ДТП, уточняются. На месте аварии работали правоохранительные органы.

Ранее в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области погибли два человека, четверо пострадали.