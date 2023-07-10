10 июля 2023, 02:50
Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Адыгее
МВД: авария унесла жизни ребенка и двух взрослых в Адыгее
Три человека стали жертвами столкновения двух легковых автомобилей. ДТП произошло в Шовгеновском районе Республики Адыгея, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального МВД России.
Правоохранители получили сообщение о ДТП в 23:00. Столкновение зафиксировали на участке автодороги недалеко от поселка Зарево Шовгеновского района.
«По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли три человека, в том числе двое взрослых и один ребенок», — уточнили в пресс-службе.
Личности погибших сейчас устанавливаются. Информация о количестве людей, находившихся в транспортных средствах на момент ДТП, уточняются. На месте аварии работали правоохранительные органы.
Ранее в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области погибли два человека, четверо пострадали.
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