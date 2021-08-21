Ребенок и двое взрослых стали жертвами аварии в Карачаево-Черкесии

Легковушка врезалась во внедорожник в Карачаево-Черкесской Республике. В результате аварии погиб ребенок и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла вечером 20 августа на 249-м км автодороги Майкоп — Зеленчукская. Согласно предварительной информации, водитель Kia Rio превысил скорость и потерял управление. Автомобиль выехал на встречку, где врезался во внедорожник УАЗ «Патриот».

«На месте погибли два человека — водитель Kia Rio и его пассажир. В Зеленчукскую центральную районную больницу были доставлены двое несовершеннолетних из автомашины Kia Rio и трое из УАЗ „Патриот“», — привела слова пресс-службы газета «Известия».

В ведомстве уточнили, что в медучреждении скончался один из детей. Сейчас все причины и обстоятельства смертельной аварии продолжают устанавливать.