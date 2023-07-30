Эксклюзив 30 июля 2023, 11:56 Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии на МКАД Источник «360»: на 98 километре МКАДа в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок Фото: freepik.com

Читать 360tv в

На Московской кольцевой автодороге иномарка врезалась в самосвал. В результате пострадали три человека, об этом сообщил источник «360».

По нашим данным, в воскресенье, 30 июля, на внутренней стороне 98 километра МКАД машина марки Volkswagen Tiguan врезалась в грузовик. В ДТП пострадали три человека, включая ребенка двух-трех лет. О их состоянии ничего не известно.

Реклама

Источник «360» отметил, что в салоне иномарки есть заблокированные.

В левом ряду дорожники проводили ремонтные работы и выставили самосвал как прикрытие, а водитель легковушки врезался в него, уточнил осведомитель «360».

Все причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Накануне грузовик снес легковушку на 60-м километре МКАД. Три полосы движения перекрыли из-за ДТП.

Ранее семь машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве. Авария произошла примерно в 22:30 на Жулебинской эстакаде после съезда с МКАД. По данным источника, в районе ДТП перекрыли две полосы в сторону области.