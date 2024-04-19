Происшествия 19 апреля 2024, 13:04 Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении легковушки с фурой в Ростовской области

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Уставший водитель машины LADA Priora спровоцировал ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно предварительным данным, автомобилист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в полуприцеп фуры Sitrak, следовавшей в попутном направлении. В результате отечественная легковушка перевернулась.

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Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру. Травмы также получил находившийся в салоне ребенок.