Ребенок и четверо взрослых погибли от угарного газа в Челябинской области
Тела пяти человек, серди которых был 10-летний ребенок, нашли в одном из частных домов поселка Роза в Челябинской области. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».
Согласно версии следствия, причиной гибели стал угарный газ, который стал поступать из неисправной вытяжки системы отопления.
Правоохранители возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
На месте происшествия работают следователи-криминалисты, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов.