Ребенок и четверо взрослых погибли от угарного газа в Челябинской области

Согласно версии следствия, причиной гибели стал угарный газ, который стал поступать из неисправной вытяжки системы отопления.

Правоохранители возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов.