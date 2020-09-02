Ребенок чудом уцелел в пожаре в Оренбургской области

ЧП произошло днем 1 сентября в поселке Саракташ.

Спасатели обнаружили пламя на лоджии одной из квартир. Пожарные нашли и открыли дверь в квартиру, где горела лоджия. Там они неожиданно обнаружили ребенка. Несмотря на сильное задымление в квартире, малыш был жив. Хотя в его легкие попали продукты горения, он не получил ожогов и травм.

Пожар был потушен. По предварительным данным, причиной возгорания называют пожароопасную конструкцию на лоджии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.