Происшествия 14 июня 2023, 14:20 Ребенок 12 лет погиб в результате пожара в частном доме в Новосибирске

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В Первомайском районе СНТ «Конструктор» в Новосибирске в результате пожара в частном доме погиб 12-летний ребенок. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Во время пожара в доме находились отец семейства, четырехлетний и 12-летний мальчики. Мужчина успел вытащить из горящего дома только младшего. Мать в это время была в роддоме.

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На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС и Следственного комитета. Сообщается, что дом выгорел полностью.