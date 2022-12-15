Происшествия 15 декабря 2022, 11:50 Ребенок 10-ти лет скончался от ОРВИ в Челябинской области

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В Челябинской области во время следования в больницу на автомобиле такси скончался 10-летний ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мама мальчика решила отвести его в больницу, после того как он стал чувствовать себя плохо. У ребенка на протяжении трех дней проявлялись признаки ОРВИ, написали «Дни.ру».

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По факту случившегося заведено уголовное дело. Правоохранители разбираются в причинах смерти ребенка.

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