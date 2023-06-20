Эксклюзив 20 июня 2023, 18:10 Ребенку зажало руку на ленте интроскопа на станции метро Москвы Мальчик получил травму на ленте интроскопа на станции метро «Проспект Вернадского»

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Повышенное любопытство четырехлетнего пассажира московского метро чуть не привело к серьезной травме. Во время прохода на станцию «Проспект Вернадского» мальчик засунул руку в движущуюся ленту интроскопа — аппарата для просвечивания багажа пассажиров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что на станцию мальчик пришел с мамой. Пока женщина отвлеклась малолетний пассажир подошел к интроскопу и, заинтересовавшись двигающейся лентой засунут туда руку.

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Ребенок начал кричать, а мать попыталась силой вытащить застрявшую руку сына. На помощь семье пришел сотрудник метрополитена, который отключил ленту.

Подробностей, какую травму получил ребенок и официального комментария московского метро пока не поступило.