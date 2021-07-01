Ребенку в ресторане Якутска налили антисептик вместо воды

В одном из ресторанов Якутска трехлетнему ребенку вместо воды налили полный стакан антисептика. Об этом сообщило издание Sakhaday.

Родители мальчика рассказали, что живут недалеко от ресторана. В четверг они гуляли неподалеку и решили зайти. Они просмотрели меню и заказали ребенку воды. Но она показалась ему невкусной. Мальчик сделал несколько глотков и начал плакать. Отец попробовал сам и сначала подумал, что налили водку. Но оказалось, что антисептик.

Сотрудники ресторана начали оправдываться, что налили санитайзер, потому что он похож на воду. Хотя на пятилитровой бутылке было написано, что это антисептик.

Родители вызвали ребенку скорую. Пока она ехала, они промыли ему желудок. Мальчика отвезли в больницу, там он сдал анализы. Пока особых последствий не выявили.

Якутский СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи нагрянули в ресторан, осмотрели место происшествия, допросили персонал, родителей ребенка и свидетелей. Правоохранители также изучают записи с камер наблюдения. Об этом написала «Газета.ru».