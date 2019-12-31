Ребенку оторвало три пальца петардой в Краснодарском крае

«В 16:15 по московскому времени поступило сообщение о несчастном случае в Староминском районе в станице Староминской, где на улице у ребенка в руке взорвалась петарда. Он доставлен в приемный покой Центральной районной больницы», — привела сообщение администрации муниципалитета газета «Известия».

Пострадавшему ребенку десять лет. По предварительным данным, в момент случившегося он играл возле дома.

Травмы и трагические инциденты из-за петард и фейерверков часты в период новогодних празднований.

29 декабря сообщалось о смерти в Подмосковье мужчины, у лица которого взорвалась петарда.

24 декабря стало известно, что врачи города Пушкин чудом спасли руку пострадавшего от петарды жителя.

23 декабря компания детей 10-12 лет засунула петарду в карман куртки семилетнего мальчика на Ямале. К счастью, ребенок отделался только испугом и порванной верхней одеждой.

А о правилах использования фейерверков «360» рассказал замначальника отдела надзорной деятельности по округу города Химки.