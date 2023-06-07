Происшествия 07 июня 2023, 20:00 Ребенка затянуло внутрь водопропускного шлюза на Енисее РЕН ТВ: МЧС спасает ребенка, попавшего в водопроводный шлюз на Енисее РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС начали проводить операцию по спасению ребенка, упавшего в водопропускную систему дамбы в протоке реки Енисей. О ЧП в Красноярском крае сообщил РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, пострадавшего течением затянуло внутрь водопропускного шлюза.

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Все обстоятельства случившегося уточняются. Источник РЕН ТВ уточнил, что на месте работают также сотрудники правоохранительных органов.

Летом минувшего года специалисты МЧС спасли 15-летнюю девочку, которую затянуло в водопропускной шлюз дамбы в Минусинском районе. Она упала в воду во время прогулки. Один из спасателей более двух часов удерживал ее за руку и поддерживал психологически.

Выше по течению Енисея перекрыли шлюзы для снижения уровня воды. На месте происшествия также работали водолазы. На шлюз, где находилась девочка, установили защитный экран для отвода воды. В итоге она не получила никаких повреждений.