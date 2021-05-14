Ребенка за рулем машины засняли на скоростной трассе в Сочи

Очевидцы сняли на видео женщину, которая посадила за руль автомобиля маленького ребенка и вместе с ним промчалась по автостраде через Хостинский и Центральный районы Сочи. Скорость на дублере Курортного проспекта местами достигает 130 километров в час.

Ролик появился в паблике «ЧП Краснодара и края». Водитель другой машины, из салона которой было снято видео, за кадром поясняет, что женщина с ребенком за рулем едет по оживленной трассе. Когда была сделана запись, не уточняется.

В местном УМВД «360» заявили, что по факту публикации видео проводится проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.

Это уже не первый случай, когда родители дают своим детям порулить машины на огромной скорости. Зимой прошлого года нетрезвая москвичка посадила за руль каршерингового автомобиля своего маленького ребенка. При этом на заднем сиденье был еще один ребенок. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

В начале мая этого года в Приморье были оштрафованы родители, которые посадили за руль младенца.