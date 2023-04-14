Эксклюзив 14 апреля 2023, 14:59 Ребенка вывели из горящей квартиры на юго-западе Москвы Источник «360»: из горящей квартиры на улице Академика Бакулева в Москве вывели ребенка РИА «Новости»

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Крупный пожар вспыхнул в 12-этажке на улице Академика Бакулева в Москве. Внутри квартиры, где произошло возгорание, находился ребенок, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По предварительным данным, пожар произошел на 10-м этаже квартиры. Из-под двери валил густой черный дым, добавил источник.

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На место уже прибыли спасатели. Попав внутрь квартиры, они обнаружили плотное задымление. Ребенка вывели на воздух. Открытое горение ликвидировали.

Что именно горело в помещении и точная площадь пожара устанавливаются.

МЧС подтвердило факт пожара на улице Академика Бакулева. Других подробностей в ведомстве не привели.

UPD: по данным источника «360», возгорание в квартире возникло на кухне. Горели вещи и мебель. Огонь успел охватить два квадратных метра. Ребенка передали медикам скорой, добавил он.