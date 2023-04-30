Эксклюзив 30 апреля 2023, 17:00 Ребенка в закрытой машине обнаружили на юге Москвы Источник «360»: ребенка в запертой машине нашли на юге Москве РИА «Новости»

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Ребенка обнаружили в запертой машине на парковке рядом с парком в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на юге столицы, в районе дома 49/1 по Шпиловскому проезду.

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На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы, их встретил заявитель.

Дверь изнутри автомобиля ребенок отпер самостоятельно. После этого он объяснил взрослым, что его мама будет ругаться, если открыть дверь или окно машины.

По предварительной информации, мальчику четыре года. Правоохранители начали поиск его матери.