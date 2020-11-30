Скорую мальчику, который умер, предварительно от удара палкой по голове, вызвали оперативно. Но врачи забрали ребенка уже с остановкой сердца.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что прибыл на детскую площадку, когда мальчик уже лежал на земле. В кармане он нашел телефон ребенка, по которому связался с его родителями. Мама и папа мальчика подошли к площадке уже через пять минут.

«Рядом с мальчиком были его младшие брат и сестра. Его забирали врачи уже с остановкой сердца. Мама пыталась сделать ему искусственное дыхание», — добавил собеседник «360».

В Сети уже появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что на детской площадке один мальчик кидает в голову другому что-то, похожее на песок. После чего ребенок падает. Прибывшие врачи не смогли спасти мальчика. Медики не обнаружили никаких признаков ушибов головы. По версии врачей, ребенок мог погибнуть из-за болезни сосудов.